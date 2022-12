Pedro Marta Santos: Nesta exuberância tecnológica, o que sobra da emoção original?

Na cobertura deste Mundial, passou-se subitamente do macro para o micro, com os milhões de fãs de CR7 ainda a reclamarem a autoria do 1-0 contra o Uruguai porque 0,001mm do seu cabelo teria tocado na bola ou o esférico do Espanha-Japão que se manteve em jogo por miraculosos 1,8 centímetros.



As imagens do super slow motion detalham o poder e a arte do futuro rei, Mbappé, no primeiro tento face aos polacos, e há mais de 500 sensores no esférico, Al Rihla, com dezenas de câmaras varrendo cada polegada de relva na deteção de foras de jogo por meio joelho, um mindinho, dois dedos de testa.









