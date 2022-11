Já houve várias surpresas neste mundial, o que prova que o futebol é um jogo emocionante onde um david empenhado pode vencer o golias. A vitória da Arábia Saudita com um segundo golo de antologia é um sério aviso a todas as seleções. Mas neste mundial há acontecimentos mais importantes do que aquilo que acontece durante o jogo.









Ver comentários