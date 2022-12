No emparelhamento dos oitavos de final do Campeonato do Mundo e antes do jogo ninguém tinha um adversário tão fácil como os argentinos. No entanto, se não fosse a perícia do guarda-redes sul-americano, os australianos poderiam ter empatado no final do desafio. No campo são 11 contra 11 e o valor dos cromos pouco conta.









