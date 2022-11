O futebol é uma paixão para os adeptos, mas para quem manda neste desporto, parece apenas um negócio muito lucrativo. E a entrega ao Qatar do campeonato mundial deste ano é expoente desse financeirismo que pode até destruir um jogo tão simples e bonito.A FIFA não perdeu a virgindade no Qatar, no mesmo dia que escolheu este rico território do tamanho do distrito de Beja , também ofereceu a organização do campeonato de 2018 à Rússia de Putin.









