O futebol também é uma metáfora da vida. E do jogo entre a seleção portuguesa e os competitivos jogadores do Uruguai há alguns apontamentos que importa sublinhar.



Ronaldo já não tem o fulgor da primeira passagem pelo Manchester United , nem do Real Madrid, onde foi decisivo na conquista de Ligas dos Campeões, mas nos dois primeiros dois jogos deste mundial mostrou ser mais útil para a equipa do que foi nos quatro mundiais anteriores em que participou.









Ver comentários