Não me admira que as autoridades tenham rumado a Doha e que o PR tivesse ido explicar (perante uma pequena assembleia devidamente adormecida) os direitos humanos ao Qatar, aquele país a quem, ainda há quatro anos, pedimos investimentos na nossa economia, oferecendo “vistos gold” em troca.



Seja como for, a imprensa caseira rejubilou: “Toma, Qatar, que já almoçaste, o Marcelo foi lá pô-los no sítio.









