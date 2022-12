Vieste de barco?", perguntou Cristiano Ronaldo a Bruno Fernandes, no início do estágio da seleção portuguesa para este Mundial do Qatar. A Federação Portuguesa de Futebol, em plena guerrilha entre o capitão e o Manchester United, resolve publicar este vídeo envolvendo outro atleta do clube inglês. Não se entende, mas aceito que, num ato de loucura, quiseram demonstrar que o ambiente era salutar.









