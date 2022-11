Bernardo Ribeiro: Que seleção teremos no Qatar?

A polémica entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan veio criar um clima ainda mais estranho em redor da seleção nacional, cujo momento já era difícil de decifrar após vários meses de casos que ofuscaram não só o selecionador, como o momento da equipa que deveria ser de todos nós.Hoje no Qatar e com um grupo de jogadores que deveria ter legítimas aspirações a lutar de igual para igual com qualquer um pelo título mundial, nós portugueses, observadores atentos ou simples adeptos de bancada, temos dúvidas sobre qual será o comportamento da seleção. Porque sabemos, e sabemos mesmo, que temos um naipe de craques de nível mundial mas após tanto burburinho não sabemos já o que esperar de uma equipa de 8 e 80.O que falta à seleção nacional não é matéria-prima. Ela existe e em abundância. Para um cantinho à beira mar plantado como é Portugal chega a fazer confusão como há tantos e tão bons jogadores por metro quadrado. Mas o futebol é o somatório das partes e elas têm de remar todas para o mesmo lado.Mais, convém que haja um timoneiro que saiba o que está a fazer a todo e qualquer momento. E isso sabemos que não temos.Sinceramente, acho que ninguém pode descartar a hipótese, por ínfima que seja, de Portugal se sagrar campeão do Mundo. Mas vai ser preciso que o alinhamento dos astros seja total. Porque hoje nem Fernando Santos sabe o que esperar. É acreditar. Temos jogadores capazes de milagres. Haverá outro, como em 2016?