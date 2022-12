A estatística dirá que foi a terceira melhor prestação de sempre num Mundial, mas quem viu a exibição contra a Suíça sente-se frustrado.



Com Marrocos, os artistas não brilharam, e o segundo erro de Diogo Costa no torneio teve consequências irreversíveis.



O sonho do título chegou a ser real. Mas, com o fim da ilusão, o presidente da Federação terá agora de tomar decisões complicadas, e com efeitos ao retardador potencialmente explosivos.









