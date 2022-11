Ao fazer suceder Bernardo Silva a Bruno Fernandes na conferência antes do jogo, os responsáveis federativos continuam a tecer como podem o espírito de equipa, dando palco aos artistas que possivelmente olham para Ronaldo com algum cansaço. Só com a ajuda dos novos génios Portugal conseguirá rentabilizar a derradeira presença de CR7 num Mundial.









