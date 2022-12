O duelo entre a selecção norte-americana terminou em beleza para quem, como Mehran Samak, protestava contra a tirania komeiniana. Um golo na baliza adversária do nosso país pode dizer, e disse, muito mais do que perder em campo. É uma vida de 27 anos na escuridão da democracia que está em jogo. As mãos no meio do volante a pressionar a buzina só é possível em ruas de liberdade.









