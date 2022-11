Estamos a três dias do arranque de mais um Campeonato do Mundo de futebol - desta vez no Qatar. A partir de domingo a bola vai mesmo rolar, as bancadas vão estar cheias e não há boicote que o vá fazer parar. No fim, o dinheiro falou mesmo mais alto. A consciência coletiva é entrave descartável que não cancela um evento que dá a ganhar mais uns quantos milhões aos privilegiados de sempre.









