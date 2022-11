Caro Marcelo, caro António Costa, caro Santos Silva. Ainda vão a tempo! Sim, sou daqueles que consideram que mais vale tarde que nunca. Ainda é possível evitar o erro que se preparam para cometer.



Peço-vos: enquanto representantes do povo português, não contribuam, com a vossa presença no Qatar (apoiada em argumentos parolos como aqueles que têm dado), para o branqueamento dos sucessivos atropelos aos direitos humanos cometidos nesta nova ‘pátria’ do futebol.









Ver comentários