A proibição de cerveja nos estádios pela ditadura do Catar desrespeita um acordo de doze anos com a FIFA e a cervejeira, que paga 75 milhões de dólares pelo patrocínio exclusivo.



Os ditadores locais tomaram a decisão dois dias antes da inauguração do Mundial, para que a FIFA e as delegações se vissem em dificuldade para ameaçar o Catar com retaliações ainda antes do evento.









