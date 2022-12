Lá andamos a falar de Cristiano Ronaldo outra vez. Por isto ou por aquilo, lá volta ele. Sai, não sai do Manchester United? Vai, não vai à conferência de imprensa? Treina, não treina em Caxias? E no Catar? Marcou, não marcou com o cabelo? Mandou, não mandou o seleccionador para o ca……? Mandou, mandou.









