Foi o bósnio Vahid Halilhodzic que classificou Marrocos para o campeonato do Mundo mas não foi ele que viajou com a equipa ou pôde sentar-se no banco e ver, em cima do relvado, a Espanha ser derrotada, afastado apenas porque não estimava o CR7 lá deles. Dentro das quatro linhas ecos também da rivalidade política entre os dois países por conta da disputa territorial pelo Saara Ocidental e da entrada de imigrantes em Ceuta e Melilla, cidades espanholas no norte da África.









