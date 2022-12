No prelúdio do encontro com a Coreia do Sul, Cristiano Ronaldo tinha salientado a ambição de Portugal em vencer - findo o jogo, falemos antes da irmã do emir do Qatar.



Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani é a ‘fachada’ do instituto do cinema de Doha, que pagou a adaptação de Salma Hayek do romance de Khalil Gibran, o filme ‘O Fundamentalista Relutante’ de Mira Nair ou ‘Cruel Summer’ a Kanye West e certamente, por pertencer a uma das famílias com mais dinheiro no mundo, é dada como tendo sido a compradora da pintura mais cara do mundo - ‘When Will You Marry?









