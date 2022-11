Fernanda Cachão: Qatar em inglês

Uma investigação do jornal ‘The Observer’ afirma que o Qatar é dono da Inglaterra - não deve ser ironia, só a carteira de imobiliário em solo britânico ronda os 10 mil milhões de libras.



Desde que em 2012 o príncipe André, o então presidente da Câmara de Londres, Boris Johnson, e o primeiro-ministro do Catar inauguraram o monumental Shard, tido por representar o ressurgimento da capital após a crise financeira, que o dinheiro do pequeno emirado entrou na British Airways, no Barclays Bank, nos retalhistas Sainsbury’s, no aeroporto de Heathrow, condomínios de Glasgow a Leeds, em propriedades, hotéis ou mansões luxuosas por todo o país.









Ver comentários