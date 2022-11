Fernanda Cachão: Regras da casa

Num país em que o número de homens ultrapassa o das mulheres, numa proporção de três para uma, podemos fazer a piada de que é difícil imaginar que a maioria vibre com outros vinte e dois a correr em campo mas será isso mais fácil do que aceitar vê-las em calções dentro das quatro linhas.



Doha usou o dinheiro do petróleo para criar a Al-Jazeera, o primeiro canal de notícias em inglês do Médio Oriente, e investir no futebol - o Catar foi em 2019, pela primeira vez, campeão asiático, organiza agora o Mundial e lidera o PSG, mas esta abertura, também a partir das quatro linhas, não significa que tenha deixado de ser o estado que é.









