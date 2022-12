Hoje em dia, a memória que guardamos dos heróis é a que eles preparam para os dias que hão de vir. A de Cristiano Ronaldo será sempre a do grande combatente, recordista, anjo a voar nas alturas em perseguição da bola – em tantos e tantos jogos. Mas nada fazia prever que CR7, depois de chamado e exigido pelo público do estádio, com o seu nome cantado pela multidão, se tivesse retirado daquela maneira do campo de batalha, como se a vitória não lhe pertencesse e tudo não passasse de um confronto entre ele e o seu próprio destino.









