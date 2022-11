Desculpem-me, mas hoje não vou escrever sobre a Seleção, o Qatar ou o Mundial. Não ficava bem comigo se não usasse este espaço para homenagear a memória de um futebolista à frente do seu tempo, nos anos 70 e 80.



Fernando Gomes, o eterno ‘bibota’, foi um ídolo de juventude, que rompeu as grilhetas do clubismo.









Ver comentários