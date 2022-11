À entrada para a terceira jornada deste Mundial do Qatar, há cinco equipas em estado de graça: Portugal, Espanha, França, Brasil e Inglaterra - cuidado ainda com as menos eufóricas Argentina e Alemanha.



Curiosamente, ‘nuestros hermanos’, que despacharam a Costa Rica com 7-0 no jogo inaugural, chegaram à partida com a Alemanha a ostentar o rótulo de rolo compressor.









Ver comentários