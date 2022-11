Não pense que este título está a tentar menorizar Ronaldo, ao passá-lo de CR7 a CR5. Vejamos os incidentes do Portugal-Gana:



CR1 - 192 internacionalizações e 19 anos depois - ou 226 e 21 com as camadas jovens -, ainda chora a cantar o hino. E com a mão agarrada ao coração.



CR2 - 13 minutos. Salta, os pitons ficam à altura da cintura do adversário e mostra que, aos 37 anos, ainda voa.









Ver comentários