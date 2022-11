A realização televisiva do Portugal-Gana da próxima quinta-feira terá a vida facilitada. Ronaldo vai para o aquecimento. Ronaldo entra na frente do 11 lusitano. Ronaldo vê o árbitro a atirar a moeda ao ar. Eu, que estarei no sofá, vou voltar a agradecer ter vivido numa época em que vi, em direto, o capitão português e Lionel Messi do início ao fim das suas carreiras - lembro-me perfeitamente das estreias nos seniores ao serviço de Sporting e Barcelona, respetivamente.









