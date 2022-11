Para a Seleção Nacional, o Mundial de Futebol no Qatar começou no primeiro dia de estágio. E com direito a tira-teimas no VAR. Afinal, Bruno Fernandes ia cumprimentar Ronaldo ou não? CR7 perguntou mesmo se o colega do United chegou de barco? Estes jogadores não são certamente os melhores amigos, mas não acredito que aquelas imagens espelhem alguma polémica.









Ver comentários