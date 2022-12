Já diz o ditado: “A descer todos os santos ajudam”. E a sabedoria popular não esquece que a descida requer sempre menos esforço do que a subida. Infelizmente para Cristiano Ronaldo, o (Fernando) Santos português decidiu meter o capitão no banco do seu Bugatti de 1500 cavalos - atinge os 380 km/h e vai dos 0 aos 100 em 2,4 segundos -, e mandou-o esperar 74 minutos.









