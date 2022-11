Não foi uma ideia feliz a escolha de Alvalade para a despedida da Seleção. Não há nenhum leão na equipa de Fernando Santos e o que ostenta o nome no apelido não deixou grandes recordações por aquelas bandas.



A seleção nacional é de todos, mas os adeptos gostam de ver jogadores do seu clube envergar a camisola das quinas, é um incentivo extra, mesmo que nunca saiam do banco, como vai acontecer com boa parte dos 26 destacados para o Qatar.









