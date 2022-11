Desde o fulgor como Pelé se impôs aos 17 anos no Mundial de 1958, nunca mais se viu na prova máxima do futebol ascensão tão surpreendente e magnífica.



Houve o festival Eusébio no Mundial de 1966, mas ele já reinava com três finais da Taça dos Campeões e a conquista da ‘orelhuda’ logo na estreia.



A magia de Pelé foi explodir como que a vingar-se de um psicoteste que, antes da última decisão do selecionador, o indicou como "infantil" e sem "responsabilidade suficiente para um jogo coletivo".









