O êxito está pendente de a bola entrar uma vez a valer na baliza adversária e o último toque ser de Cristiano Ronaldo. No Qatar, CR7 tem oportunidade de se tornar no primeiro futebolista a marcar em cinco fases finais do Mundial. E ninguém concorre com ele. É o único dos goleadores em quatro Mundiais que entra em campo.









