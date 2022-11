Se Cristiano Ronaldo quer que os recordes continuem a persegui-lo, vai ter de marcar mais dois golos para ultrapassar em cinco fases finais o que Eusébio conseguiu numa só, no Inglaterra-1966.



O desafio é pessoal, mas interessa a todos porque é com golos que se ganham jogos e concretizam sonhos. No imediato, há a Coreia do Sul, também com um estímulo especial: três vitórias na fase de grupos do Mundial, e também no Europeu, valeram sempre à seleção carreiras de êxito até às meias-finais.









