A classificação das seleções feita pela FIFA serve para organizar os sorteios, mas não pesa no jogo.



Portugal (9º no ranking) defrontou o Gana (61º) que é o país do Mundial pior classificado na tabela, mas o resultado tangencial mostrou um equilíbrio impossível de imaginar nos 52 lugares que separam as duas seleções no Ranking.









