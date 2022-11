O Qatar já foi, em tempos, português. Quer dizer, mais ou menos. Em 1507, Afonso de Albuquerque, a mando de D. Manuel, conquistou a ilha de Ormuz, à entrada do Golfo Pérsico.



O rei de Ormuz dizia reinar sobre as costas do golfo, onde se contam as da Arábia (o que inclui a península do Qatar). Parece que exagerava e a Arábia era dominada por um sortido tribal de beduínos.









