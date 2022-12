Quando, em 1919, durante as negociações para a paz no fim da I Guerra Mundial, um oficial britânico andou por Versalhes vestido à árabe, nasceu um mito: o de Lawrence da Arábia, alcunha do coronel Thomas Edward Lawrence, que tinha andado na guerra a montar a Revolta Árabe contra os otomanos.



Lawrence quis criar um grande estado árabe, da Síria a Omã, sob a chefia da dinastia hashemita.









Ver comentários