O futebol é isto e aquilo, o novo ópio do povo, que aliena as massas. Mas se não fosse o futebol onde é que se teria ouvido falar de direitos humanos no Qatar?



Normalmente, costuma-se é criticar o Ocidente por impor os seus valores ao resto do mundo. Deve ter sido por isso que, em março deste ano, o ministro da Economia e Ambiente alemão, dos partidos Os Verdes, foi ao Qatar negociar um contrato milionário de gás.









