Nada como um golaço e muitos abraços daqueles à macho no final para esquecer desavenças, birras ou meros mal-entendidos passados. Se dúvidas houvesse de que entre Ronaldo e Bruno Fernandes só existe amor, tudo acabou no final do jogo contra o Uruguai, que Portugal venceu numa dobradinha dos dois homens do Manchester United - perdão, um deles já divorciado do clube.









Ver comentários