O coração dos portugueses ia caindo aos pés quando, na compensação das compensações dadas pelo árbitro, no jogo de ontem, Diogo Costa cometeu a infantilidade de colocar a bola a rolar no chão com um adversário… nas costas. Há vídeos ‘de apanhados’ na ‘net’ de lances assim que deram golos. Este só não deu porque Rúben Dias apareceu a ajudar e o ganês Iñaki Williams escorregou.









