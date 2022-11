No dia seguinte à goleada de Portugal frente à Nigéria, passo os olhos pelo que se disse no Gana sobre o jogo. Espanto: nas redes sociais, os ganeses dão muito mais ênfase à derrota dos seus vizinhos e rivais geopolíticos, do que à vitória do primeiro adversário no Mundial. E fazem-no com um manifesto gozo.









Ver comentários