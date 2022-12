Este Mundial já tem uma ‘estória’ para a história. Ronaldo tocou ou não tocou na bola após o cruzamento de Bruno Fernandes, no golo frente ao Uruguai? Bom, não será caso para elevarmos a questão à altura do célebre ‘golo fantasma’ da Inglaterra na final do Mundial de 1966, frente à Alemanha. Jogava-se então o prolongamento.