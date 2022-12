De certeza que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já está a pensar no substituto de Fernando Santos. Não estou a ser derrotista, estou a ser realista. Quer ganhe o Mundial, quer seja eliminada hoje, a Seleção deve ter, obviamente, um novo treinador.



O engenheiro certamente ponderou o caso do seu colega espanhol, Vicente del Bosque, duplo ganhador do Mundial (2010 e 2014) e campeão da Europa (2012).









