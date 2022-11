Gianni Infantino tinha 12 anos quando o Sheik do Kuwait, Fahad Al-Sabah invadiu o terreno de jogo do Mundial de 1982 em Espanha protestando contra um fora de jogo assinalado contra a seleção árabe no jogo contra a França.



Os sinais estavam todos lá. A arrogância dos petrodólares contra as regras do jogo, levaram o sheik a mandar os jogadores recolherem aos balneários.









