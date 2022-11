Tem a coragem no devido lugar. Alex Scott. Antiga futebolista e comentadora da BBC, no seu braço lá estava a braçadeira OneLove, proibida, aliás totalmente proibida pela FIFA.



Jogadores que forem contra a regra imposta e a usarem em campo durante o Mundial de Futebol, ui, ai, um batalhão de anjos os acudam porque antes de entrarem em campo já levam no lombo cartão amarelo.









