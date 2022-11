As relações diplomáticas estão cortadas, e com facas, entre Doha e Jerusalém, desde o ano 2009. Foi o conflito do Médio Oriente que desorientou o Catar e colocou um grandíssimo ponto final na amizade comercial iniciada em 1996. Mas o futebol pode ultrapassar a ideia de ser um jogo onde homens correm atrás de uma bola para a colocar na baliza adversária.









Ver comentários