Portugal inicia amanhã a sua participação no Mundial, defrontando a seleção do Gana – a menos cotada do seu grupo, em termos de ranking da FIFA.



Isso leva-me a recordar uma célebre frase do general ateniense Tucídides, na obra-prima ‘História da Guerra do Peloponeso’, em que escreveu, a propósito do relacionamento entre a ilha de Melos e Atenas: “Os fortes fazem o que têm poder para fazer e os fracos aceitam o que têm de aceitar”.









Ver comentários