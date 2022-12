No princípio do séc. XIX, Clausewitz introduziu, na estratégia, o conceito de centro de gravidade, que é a fonte ou o núcleo do poder de um determinado ator. Por isso, Clausewitz advogava que, para derrotar um opositor, se devia atacar o seu centro de gravidade.



Ora o centro de gravidade da Suíça tem sido a forma sincronizada como todos os setores (defesa, meio-campo e ataque) se articulam, numa organização bastante precisa, quase como se fosse um relógio… suíço.









