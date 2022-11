Portugal tem alguns dos melhores jogadores do Mundo, em cada setor. Basta apontar um exemplo: há algum guarda-redes que seja melhor do que Diogo Costa? A resposta é óbvia, não.



Alguns têm a mesma qualidade, mas nenhum é melhor do que o titular da baliza da Seleção. Por isso, é perfeitamente natural que a equipa das quinas sonhe em ser campeã mundial.









Ver comentários