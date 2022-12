Fernando Santos – Cometeu um erro ao tirar Cristiano Ronaldo do jogo com a Coreia do Sul. CR7 não mostrava sinais de cansaço, estava dentro do jogo e, com a vitória no grupo, a Seleção ficou com um dia extra para preparar os ‘oitavos’.



Adiantou alguma coisa substituir o capitão que quer a todo custo ultrapassar os 9 golos de Eusébio em Mundiais?









