Atual melhor marcador da Liga neerlandesa, com nove golos e 12 assistências, Cody Gakpo, avançado do PSV, foi brindado com um elogio de quem mais desejava. "Ele encontra sempre uma maneira de ser decisivo nos jogos. Pode jogar como 10, nas pontas ou como um falso atacante", definiu o antigo craque Robin van Persie, referência do jovem por quem os grandes da Europa suspiram.









