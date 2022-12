Produto da Academia do Barcelona, uma combinação de Xavi e Iniesta, com 18 anos e 110 dias Pablo Páez Gavira, ou Gavi, tornou-se no mais jovem de sempre a jogar pela seleção espanhola numa fase final de uma grande competição. O médio foi titular diante da Costa Rica e fez história superando Fàbregas que, em 2006, jogou na Alemanha mas com mais alguns dias.









