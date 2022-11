"É o jogador de 19 anos mais velho que já vi." As palavras assentam que nem uma luva a António Silva, mas no caso são dirigidas a outro ‘puto-maravilha’, Jude Bellingham, o médio do Borussia Dortmund e da seleção inglesa pretendido por meio Mundo, leia-se os gigantes Liverpool, Real Madrid, Chelsea ou Manchester City.









Ver comentários