Parece-me disparatada a inclusão de Ronaldo no onze que defrontou a Coreia do Sul. Todas as seleções com os ‘oitavos’ garantidos optaram, e bem, por rodar a equipa, fazendo descansar os titulares para a fase ‘mata-mata’. Fernando Santos cedeu à vontade de Ronaldo em detrimento do interesse do coletivo, o que não é bom.









Ver comentários